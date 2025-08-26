Boşandığı Eşi Hatice C.’yi Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’dan Kayseri’ye giderek boşandığı eşi Hatice C.’yi bıçakla ağır yaralayan Ufuk A. (45), polis ekiplerince yakalanıyor. Emniyette yapılan işlemler sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ufuk A., tutuklanarak cezaevine konuyor. Olay, dün akşam saat 22.00 civarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta meydana geliyor.

TARTIŞMA VE KAVGA

Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de ikamet eden boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geliyor. İkili arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklanıyor. Olayın ardından ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Bu sırada Ufuk A. olay yerinden kaçıyor.

YAKALANMA ANI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ufuk A.’yı saklandığı yere gerçekleştirdikleri operasyonla yakalıyor ve gözaltına alıyor. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ufuk A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.