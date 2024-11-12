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Boşanma Aşamasında Eşini Öldürdü İntihar Etti

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OLAYIN GELİŞİMİ

Gaziantep’te, bir adam sokak ortasında boşanma sürecindeki eşi Elif Bal’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bu trajik olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer gerekli soruşturmayı başlattı. Soruşturma dahilinde olayın nasıl gerçekleştiği ve cinayet sonrası intiharın sebepleri araştırılıyor. Bölgede güvenlik güçlerinin yaptığı incelemeler sonrasında, olayın ayrıntılarına yönelik daha fazla bilgiye ulaşılacağı düşünülüyor.

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