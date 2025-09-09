Boşanma Aşamasında Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Olay Yeri İncelemesi

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda, M.T., boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızına ateş etti. Bacanağı R.Ç.’yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Yaralıların durumu, hastanede alınan tedavi sürecinde ağır olarak değerlendiriliyor. Olay, 11.00 sıralarında Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde silahlı kavga ihbarıyla ortaya çıktı.

Yaralıların Durumu

Polis ekipleri olay yerine geldikten sonra, M.T.’nin boşanma aşamasındaki eşi K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.’yi tabancayla vurduğunu ve ardından bacanağı R.Ç.’yi yaraladıktan sonra kaçtığını belirledi. Sağlık ekipleri, K.T., E.K. ve A.Ç.’nin durumlarının ağır olduğunu tespit etti. Olay yerinde yaralılara kalp masajı yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.’nin tedavi süreçleri devam ediyor.

Şüphelinin Yakalanması

Olay sonrası polis ekipleri, M.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralıların durumu dikkate alındığında, olayın etkileri büyük olmaya devam ediyor.