Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldürüldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un Canik ilçesinde, boşanma aşamasında olan eşi Emine Akpınar’ı (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38), Atakum ilçesinde bir evin ahırında yakalandı. Olay, 15 Nisan’da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde gerçekleşti. Emine Akpınar, boşanma süreçleri devam ederken hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar’ın silahlı saldırısına maruz kaldı. Vücuduna isabet eden kurşunların ardından yere yığılırken, 6 suç kaydı bulunan Emrah Akpınar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, 3 çocuk annesi olan Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze işlemleri ardından Emine Akpınar, İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’na defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emrah Akpınar’ın 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar’ı bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında Emrah Akpınar’ı taşıdığı düşünülen yeğeni Ali Özkan (25) gözaltına alındı. Ali Özkan, ifadesinde dayısı Emrah Akpınar’ın kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, daha sonra olay sırasında sokakta karşılaşıp silah sesi duyduğunu beyan etti. Özkan, 16 Nisan’da tutuklandı.

AİLEYE YARDIM EDECEK ŞÜPHELİ

Ayrıca, Emrah Akpınar’ın Nakliyeciler Sitesi’nde indirilip Atakum’un kırsal bir mahallesine bırakıldığı öne sürülen oto yıkamacı arkadaşı E.Y. de 18 Nisan’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken, ekipler şüpheliyi Atakum ilçesi Cami Mahallesi’ndeki bir evin ahırında yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.