Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

SALDIRI CUMHURIYETİN KALBİNDE

Samsun’un Canik ilçesinde boşanma sürecinde olan eşi Emine Akpınar’ı sokak ortasında öldüren koca, polis tarafından tutuklandı. Tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan üç çocuk annesi eşine, sokakta tabanca ile saldırdı. Silah sesleri sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY SONRASI GÖZALTI

Emine Akpınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Emrah Akpınar’ın kaçması üzerine polis, onu yakalamak için çalışmalara başladı. Olayla bağlantılı olarak Emrah Akpınar’ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. de gözaltına alınarak tutuklandı. Emrah Akpınar’ın geçmişte 2016 yılında tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı bıçaklayarak öldürdüğü, mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık 5 yıl önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAÇAN KOCANIN YAKALANMASI

Yaklaşık bir yıldır sürekli yer değiştiren Emrah Akpınar, Atakum ilçesinin Cami Mahallesi’nde olduğu saptandı. Polis, termal ve kızıl ötesi kameraları kullanarak, onu saklandığı bir evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliğinde işlem sonrası Samsun Adliyesine sevk edildi. Poliste ifade vermeyen Emrah Akpınar, mahkemede, “Kendimi de vuracaktım, tabancamda mermi kalmadığını fark ettim. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme, Emrah Akpınar’ı tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.