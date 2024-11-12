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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü İntihar Etti

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OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’te, bir kişi sokak ortasında, boşanma sürecinde olan eşi Elif Bal’ı vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Bu trajik olay, bölgedeki sakinleri derinden etkileyen bir durum oluşturdu. Olay yerinde bulunanlar duruma şok içerisinde tanıklık etti ve polis ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili hemen soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenini ve detaylarını açıklığa kavuşturmak için çalışmalara başladı. Ayrıca, çiftin daha önceki durumu hakkında bilgi toplamak üzere araştırmalar yapılıyor. Bu tür olaylar, toplumsal sorunların bir yansıması olarak değerlendirilirken, önleyici tedbirlerin gerekliliği yeniden gündeme geliyor.

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