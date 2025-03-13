Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Tutuklu

Olayın Gelişmeleri

Çanakkale’nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren Fırat Yıldızhan ile ona yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, her iki sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Geçen yıl 16 Şubat’ta meydana gelen olayda, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem ile konuşmak amacıyla Lapseki’deki evinin önüne geldi. Saliha Gizem’i otomobille alarak Biga istikametine doğru yola koyulan sanık, burada tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürdü ve cesedini Biga’nın Çavuşköy Mahallesi’nde bir hafriyat alanına gömdü.

Polis Müdahalesi ve Gözaltı

Saliha Gizem’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Saliha Gizem’in Lapseki’den Fırat Yıldızhan ile birlikte ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, Fırat Yıldızhan ve ona yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Polis, sabah saat 07.00’de Çavuşköy Mahallesi’ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem’in cansız bedenini buldu. Her iki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İddianame ve Yargılama Süreci

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Toplanan deliller ışığında, savcı Fırat Yıldızhan için ‘tasarlayarak eşe karşı öldürme’, kardeşi Yağız Yıldızhan içinse ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (31) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Saliha Gizem Yıldızhan’ın akrabaları ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tarafların dinlenilmesinin ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki duruşma 27 Mayıs’a ertelenmiş oldu.