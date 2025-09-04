Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Yakalandı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ TARTIŞMA

Başkentte, boşanma aşamasındaki eşi pompalı tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü. ile M.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda H.Ü, eşi M.Ü’yü pompalı tabancayla vurarak yaraladı.

OLAYA MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.Ü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, H.Ü’yü gözaltına aldı. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Haberler

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.