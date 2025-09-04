Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Yakalandı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ TARTIŞMA

Başkentte, boşanma aşamasındaki eşi pompalı tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü. ile M.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda H.Ü, eşi M.Ü’yü pompalı tabancayla vurarak yaraladı.

OLAYA MÜDAHALE

İhbarın yapılmasının hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.Ü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, H.Ü’yü gözaltına aldı. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.