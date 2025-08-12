Boşanma Davası, Yargı Süreci Tamamlandı

BOŞANMA DAVASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir çift arasında boşanma davası açıldı. Daha önce boşanma talebi mahkeme tarafından reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını belirterek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu. Davalı kadın ise, eşinin kendisine “Su sığırı”, “Su merkebi”, “Aptal” ve “Geri zekalı” gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovulduğunu savunarak davanın reddini istedi. Eğer mahkeme aksi bir karar alırsa, kadın aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep etti.

DAVA VE TANIK İFADELERİ

Ereğli Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tamamen kusurlu buldu. Mahkeme, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlarda bulunduğunu, hakaretler ederek aile birliğinin temeli üzerinde olumsuz etkiler yarattığını tespit etti. Tanık ifadelerine dayanarak, ortak çocuğun üniversite kaydı için babasıyla birlikte gitmek istemesi sırasında erkeğin hakaret ederek, “Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden” diyerek tepki gösterdiği ve bu durumun ardından kadınla çocuğun ortak evi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Toplum içinde erkeğin kadına yönelik “Su sığırı”, “Su merkebi”, “Aptal” ve “Geri zekalı” gibi söylemlerle davalıyı aşağıladığı da mahkeme kayıtlarına geçti.

MAHKEME KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, kadına 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Erkeğin karara itiraz etmesi üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonrası, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, “Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından hukuka uygun olup, davacı erkeğin vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” ifadesi yer aldı.