Boşanma Davasında Komşular Arasında Silahlı Çatışma

ATES AÇILDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Türkocağı Mahallesi’nde, komşuları arasındaki husumet nedeniyle bir eve baskın yapıldı. Dört kişinin bulunduğu eve, karışıklık çıkaran komşular balkondan ateş açtı. Bu esnada evdeki dört kişi de kendilerine ateş eden komşulara karşılık vermekten çekinmedi. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı bu gergin olay, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar sonrası çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Polis, görüntülerde tanınan şüphelileri, kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla birlikte gözaltına aldı. Olayın gidişatıyla ilgili soruşturma devam ediyor ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

