Boşanma Kararı Alan Ünlü Çift

LAURA PREPON’UN EŞİYLE TANIŞMASI

Orange Is the New Black dizisinin tanınmış oyuncusu Laura Prepon, gelecekte iki çocuğunun babası olacak nişanlısıyla, unutulmaz komedi dizisi That ’70s Show’daki partneri Danny Masterson aracılığıyla tanıştı.

BOŞANMA KARARI ALINDI

Laura Prepon ve, The Punisher, X-Men: The Last Stand, Alpha Dog gibi projeleriyle bilinen Ben Foster, 6 yılı aşkın bir evlilik sürecinin ardından ve iki çocuk sahibi olduktan sonra boşanma kararı aldı. Mutlu bir aile yapısı birdenbire sona ermiş oldu.