Boşanma Krizi: İhanet İddiası Büyüyor

BOŞANMA DAVASINDA SON GELİŞMELER

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Jess Molho, 23 yıllık eşi Zeynep Molho ile anlaşmalı boşanma davası açma işlemi gerçekleştirdi. Ancak, birkaç gün sonra yeniden mahkemeye giderek, eşiyle yaşadıkları uyuşmazlığın anlaşmalı bir çözümle sonuçlandığını belirtti ve boşanmaktan vazgeçtiklerine dair feragat dilekçesi sundu. Her iki taraf, ilişkilerini sürdürmeye yönelik bir çaba içinde olduğunu gösterdi.

YENİ BOŞANMA TALEBİ VE İDDİALAR

Dört ay aradan sonra, Jess Molho ile Zeynep Molho çifti arasında durum değişti ve yeniden boşanma kararı alındı. Zeynep Molho, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddiasıyla 40 milyon lira tazminat talep eden bir boşanma davası açtı. Ayrıca, çocuklarının velayetini isteyen Zeynep Molho, toplamda 700 bin lira nafaka talebinde bulundu.