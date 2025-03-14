Boşanma Sonrası Saldırı: Damat Ağır Yaralı

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Gaziantep’te gerçekleşen bir olayda, boşanma davasının ardından kız tarafının erkek tarafına saldırısı kaydedildi. Damat ve kardeşi ağır yaralanırken, olay Gaziantep Adliyesi çıkışında öğle saatlerinde meydana geldi.

SALDIRININ DETAYLARI

İddiaya göre, adliyedeki boşanma davasından sonra, kız tarafında yer alan İskender D., Ersin D. ve kimliği bilinmeyen 2 kişi, damat Şahin G. ve kardeşi Bahadır G.’yi takip etmeye başladı. Takip sonrası, çiftin aracına çarpan saldırganlar, durduklarında feci şekilde saldırdılar. Darbe sonucu ağır yaralanan kardeşler, saldırganların olay yerinden kaçmasıyla birlikte sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLMESİ

Olay anları, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların bilindik araçla kaçışları da yer aldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.