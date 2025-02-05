bosch-tan-kuzey-kutbuna-kablosuz-fren-testi

YENİ HİDROLİK KABLOSUZ FREN SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Altı gün süresince, 3.300 kilometreden fazla yol kat edilerek çeşitli iklim bölgelerinden geçildi ve Kuzey Kutup Dairesi’ne ulaşıldı. Bosch geliştirme ekibi, alışılmadık bir test sürüşünde Bosch’un yeni hidrolik kablosuz fren sistemini ilk defa kamuya açık yollar üzerinde başarıyla test etti. Bu kablosuz fren sisteminin ayrışan yanı, fren pedalı ile fren sistemi arasında mekanik bir bağlantının tamamen ortadan kaldırılması. Sürücünün fren isteği, yedek sinyal hatları ile tamamen elektrik sinyali şeklinde kablosuz fren sistemine iletiliyor. Bosch, bu yeni yaklaşım için bir kablosuz fren aktüatörü ve bir ESP® olmak üzere iki bağımsız hidrolik fren aktüatörü ile sağlam ve etkili bir çözüm sunuyor.

KABLOSUZ FREN SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Bosch’un entegre elektrikli freni gibi günümüzdeki fren sistemleri, fren pedalına mekanik bir bağlantı yoluyla gerekli yedekliliği sağlamaya devam ediyor. Ancak yeni Bosch kablosuz fren sistemi çözümünde bu bağlantı ortadan kaldırılıyor. Fren ve direksiyon sistemleri lideri Bosch, 2025 sonbaharından itibaren piyasaya sürülmesi öngörülen bu hidrolik fren sistemi ile birlikte her iki araç alanı için yenilikçi kablosuz fren sistemi çözümleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şirket, hidrolik sistemin yanı sıra tamamen elektromekanik bir sistemi de geliştiriyor. Halihazırda çeşitli araç üreticilerinden siparişler almış durumda ve 2030 yılında dünya genelinde 5,5 milyondan fazla aracın kablosuz fren sistemi ile donatılmasını bekliyor.

MONTAJDA YENİ ÖZGÜRLÜK

Kablosuz fren sisteminin sağladığı montajda yeni özgürlük, mekanik bağlantının kaldırılmasıyla fren sistemi bileşenlerinin aracın güvenlik duvarına monte edilmesini gereksiz kılıyor. Bunun yerine, bu bileşenler artık çarpışma güvenliği, NVH ve üretim açısından en uygun olan yerlere yerleştirilebiliyor. Fren aktüatörlerinin montaj yerlerine yönelik esneklik, sağdan ve soldan direksiyonlu araçlar için farklı varyantlar gereksinimini azaltıyor. Kablosuz fren sistemi teknolojisi, modern iç mekan tasarımları için alan yaratmak amacıyla daha kısa fren pedalı hareketine sahip yeni pedal konseptlerini mümkün kılıyor.

TESTİN STRATEJİK SONUCU

Bosch’un hidrolik kablosuz fren sistemi çözümü, güvenilir fren sistemi teknolojisine dayanıyor ve kablosuz fren aktüatörü ile ESP®’nin sonucunda oluşuyor. İnce dizayn, montaj yerinde alan tasarrufu sağlıyor ve fren sisteminin ağırlığını düşürüyor. Hem kablosuz fren aktüatörü hem de ESP®, yedekli elektrik sisteminin değişik kanallarına ayrılmış durumda, bu sayede bir arıza durumunda her biri bağımsız olarak dört tekerlek freninde gerekli fren basıncını oluşturabiliyor. Bu durum, Bosch çözümünün yüksek otonom araçlar için uygun olduğunu gösteriyor ve güvenlik açısından elzem olan fren sistemi korumasını sağlıyor.

DEĞERLİ VERİLER SAĞLANDI

Bosch kablosuz fren sistemi, Heilbronn yakınlarındaki Abstatt’ta bulunan Bosch geliştirme merkezinde geliştirilmekte. Geliştirme ekibinin uzun mesafeli yolculuğu Almanya’nın güneybatısından Hamburg, Kopenhag ve Stokholm üzerinden, Kuzey Kutup Dairesi’ne kısa bir sapma ile İsveç’in kuzeyindeki Bosch kış test merkezi Vaitoudden’de sonlanıyor. Bosch, kapsamlı bir güvenlik konseptiyle test aracı için çeşitli ülkelerde kamuya açık karayolu kullanımı için özel başvuruda bulunmuş ve onay almış durumda. Abstatt’taki Bosch kablosuz fren aktüatörü proje yöneticisi Hagen Kuckert, “Tüm ekip bu etkinlik için inanılmaz bir motivasyonla çalıştı ve bu başarıdan gurur duyuyoruz. Hidrolik kablosuz fren sistemimiz yolculuk boyunca mükemmel çalıştı. İlk uzun mesafe testimizle, gerçek bir kablosuz fren sistemini test pistinden yola güvenli ve başarılı bir şekilde taşıyabileceğimizi etkileyici bir şekilde gösterdik. Yolculuk sırasında binlerce frenleme işlemi gerçekleştirdik, çok çeşitli trafik durumlarında fren sisteminin davranışına dair önemli bilgiler ve veriler elde ettik ve bunları önceki simülasyonlarımızla karşılaştırdık. Tüm bunlar, hidrolik kablosuz fren sistemimizi daha da optimize etmek için yapılan geliştirme çalışmalarına dahil edildi.” diyor.