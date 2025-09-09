Haberler

Bosna Hersek Avusturya Maçını EXXEN’den İzleyin

BOSNA HERSEK AVUSTURYA MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Bosna Hersek ve Avusturya arasındaki maçın heyecanını yaşamak isteyenler, hangi platformdan canlı yayın yapıldığını araştırıyor. Özellikle Bosna Hersek Avusturya maçı canlı izleme konusunda bilgi almak isteyenler için detaylar burada.

CANLI YAYIN PLATFORMLARI

Bosna Hersek Avusturya maçını “EXXEN” üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak maçı izleyebilmek için bu platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak olan mücadelenin yeri ise Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu. İyi seyirler!

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

