Bosna Hersek’in 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

BOSNA HERSEK’İN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Edin Dzeko ile Kasımpaşa’da forma giyen Haris Hajradinovic, Bosna Hersek’in 2026 Dünya Kupası elemelerindeki maçlar için oluşturulan aday kadroda yer alıyor. Bosna Hersek, elemelerde 21 Mart’ta Romanya ile, 24 Mart’ta ise Güney Kıbrıs ile mücadele edecek. Bu kritik maçlar öncesinde Bosna Hersek Milli Takımı’nın aday kadrosu duyuruldu.

AÇIKLANAN ADAY KADRODAKİ İSİMLER

Bosna Hersek Milli Takımı’nın aday kadrosunda edindiğimiz bilgilere göre, şu isimler bulunuyor: “Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Jusuf Gazibegovic, Nikola Katic, Adrian Leon Barisic, Ermin Bicakcic, Stjepan Radeljic, Tarik Muharemovic, Benjamin Tahirovic, Dario Saric, Ivan Sunjic, Haris Hajradinovic, Dzenic Burnic, Ivan Basic, Amar Memic, Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.”