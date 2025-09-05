Haberler

Bosna Hersek’te Atlayışlar Yapıldı

BOSNA HERSEK ETABI EN BÜYÜK MİMARİ GÜZELLİKLERDEN BİRİNDE YAPILDI

Red Bull Cliff Diving Serisi’nin Bosna Hersek etabı, ünlü Osmanlı eseri Mostar Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Mostar Köprüsü’nün üzerine kurulan platformdan yapılan atlayışlar, göz alıcı görüntüler ortaya koydu.

KADIN VE ERKEK KATEGORİLERİNDE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Binlerce izleyici tarafından takip edilen atlayışlar, kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Bosna Hersek etabının yarın sona ereceği kaydedildi ve kazananlara ödüllerinin verileceği duyuruldu.

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

