Bosna Hersek’te Atlayışlar Yapıldı

BOSNA HERSEK ETABI EN BÜYÜK MİMARİ GÜZELLİKLERDEN BİRİNDE YAPILDI

Red Bull Cliff Diving Serisi’nin Bosna Hersek etabı, ünlü Osmanlı eseri Mostar Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Mostar Köprüsü’nün üzerine kurulan platformdan yapılan atlayışlar, göz alıcı görüntüler ortaya koydu.

KADIN VE ERKEK KATEGORİLERİNDE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Binlerce izleyici tarafından takip edilen atlayışlar, kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Bosna Hersek etabının yarın sona ereceği kaydedildi ve kazananlara ödüllerinin verileceği duyuruldu.