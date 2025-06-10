Bosna Hersek’te Meclis’te Yılan Görüldü

MECLİS OTURUMU YILAN NEDENİYLE ERTELENDİ

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna’daki parlamento binasında gerçekleştirilmesi beklenen Halklar Meclisi oturumunun, salonda yılanın tespit edilmesi üzerine ertelendiği bildirildi.

YILAN FINDIK ÖNCE BOŞALTILDI

Açıklamada, oturum öncesinde salonda küçük bir yılanın bulunduğu belirtildi. Daha detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla salonun boşaltıldığı ifade edildi. Sosyal medya paylaşımında yılanın meclis salonundan bir çalışan tarafından dışarı çıkarıldığı anlar görüldü. Yılanın meclis salonundaki varlığı kısa süreli bir paniğe yol açtı.