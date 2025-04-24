BOSNA HERSEK’TE POLİS, DODİK’İ TUTUKLAYAMADI

Bosna Hersek’te devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA’nın Sırp lider Milorad Dodik’i tutuklama girişimi, Sırp Cumhuriyeti entitesi polis güçleri tarafından engellendi. SIPA, Bosna Hersek’teki ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp Cumhuriyeti’nin Başkanı Milorad Dodik’in tutuklanmasını amaçlayan bir operasyon düzenledi. Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik aleyhinde hapis cezası kararı verdi ve bu nedenle Interpol üzerinden tutuklama girişiminde bulundu. Ancak, Doğu Saraybosna’da yapılan bu operasyon, kendisini ağır silahlarla koruma altına alan Sırp Cumhuriyeti polisinin müdahalesi nedeniyle başarısız oldu.

Tutuklama Girişiminde Engel

Bosna Hersek medyasının bildirdiğine göre, Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı (SIPA) mensubu polisler, RS entitesi sınırları içindeki Doğu Saraybosna’da, Sırp polisinin engeliyle karşılaştıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Dodik’in bu akşam Sırp yerel yöneticilerle görüşmek için gittiği Doğu Saraybosna’da, Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis ve özel kuvvetlerin bina çevresinde bulunmaktadır.

Dodik’ten Suçlamalar

SIPAnın tutuklama girişiminin ardından Dodik, RS İçişleri Bakanı Sinisa Karan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Burada Dodik, “SIPA’dakiler bir şey yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Fakat onlar, Sırp Cumhuriyeti adına hareket etmiyor, Sırp Cumhuriyeti’ni temsil etmiyorlar. Onlar, Saraybosna ve çevresindeki Müslümanları temsil ediyor” dedi. Bunun yanı sıra, kendisini koruma görevini üstlenen polisleri vatansever olarak nitelendirdi.

Siyasi Kriz Ortaya Çıktı

RS İçişleri Bakanı Karan, Dodik’in açıklamaları üzerine, “Sırp Cumhuriyeti’nin kendi düzenini koruma sorumluluğu vardır” diyerek, yaşananların bir provokasyon olduğunu ifade etti. Karan, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’in yasal düzenlemeler hakkında yaptığı hatırlatma ile bu durumu anayasal bir kriz olarak nitelendirdi.

Açıklama ve Destek

Bosna Hersek’in Boşnak ve Hırvatların yoğun yaşadığı Federasyonu (FBiH) İçişleri Bakanı Ramo Isak, bir açıklama yaparak, FBiH polisinin Dodik’e yönelik bir operasyonda SIPA’ya destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Isak, devletin yargı kurumlarından talimat alması halinde hemen harekete geçeceklerini kaydetti.

Gerginliğin Sebepleri

Bosna Hersek’teki gerginlik, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası sonrası aşikar hale geldi. Dodik, 26 Şubat’ta 1 yıl hapis ve 6 yıl görevden men cezası aldıktan sonra Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, mahkeme ve yargı organlarının faaliyetlerine yasak getiren yasaları kabul etti. Dodik’in bu yasaları imzalaması, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dodik’in, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve entite hükümeti Başbakanı Radovan Viskovic, mahkemenin çağrılarına uymadığı için sekiz gözaltı ve ülke çapında yakalama emri çıkarıldı.