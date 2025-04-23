Bosna Hersek’te Sırp Cumhuriyeti koruma sağladı

POLİS TEŞKİLATININ TUTUKLAMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Bosna Hersek’te devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA’nın, ayrılıkçı söylemleri ile bilinen Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’i tutuklama girişimi, Sırp Cumhuriyeti entitesine bağlı polis güçleri tarafından engellendi. Bosna Hersek Mahkemesi’nin Dodik hakkında verdiği hapis cezası kararı ve Interpol üzerinden tutuklama isteği sonrası, Dodik’in Doğu Saraybosna’daki temasları sırasında tutuklanması hedeflense de, ağır silahlarla korunan Sırp polisinin müdahalesiyle bu girişim başarıya ulaşamadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLDU

Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı’na (SIPA) ait polisler, RS entitesi sınırları içindeki Doğu Saraybosna’da hükümet binası önünde Bosnalı Sırp polisinin karşısına çıkarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu esnada, Dodik’in görüşmeleri için geldiği bölgedeki Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis ve donanımlı özel kuvvetler, siyasetçiyi korumaya devam etti.

DODİK’TEN TEPKİ

Dodik, tutuklama girişimine karşı RS İçişleri Bakanı Sinisa Karan ile bir basın toplantısı düzenledi. Burada, devlet düzeyindeki polis teşkilatını “Müslümanları” temsil etmekle suçladı. Karan ise SIPA’yı yasaları ihlal etmekle itham etti. Dodik, “SIPA’dakiler bir şey yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Ancak onlar, Sırp Cumhuriyeti adına hareket etmiyor, Sırp Cumhuriyeti’ni temsil etmiyorlar. Onlar, Saraybosna ve çevresindeki Müslümanları temsil ediyor” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

FBİH POLİSİNDEN DESTEK TEKLİFİ

Bosna Hersek Federasyonu’nun (FBiH) İçişleri Bakanı Ramo Isak ise bu olayın ardından yaptığı açıklamada, FBiH polisinin Dodik’e karşı bir operasyonda SIPA’ya destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Isak, “FBiH polisi, devletin yargı kurumlarından bu yönde talimat alması halinde anında harekete geçmeye ve SIPA’ya destek sağlamaya hazır” şeklinde ifadeler kullandı.

BOSNA HERSEK’TE GERGİNLİK SÜRKELENİYOR

Son gerginlik, Bosna Hersek Mahkemesi’nin Milorad Dodik hakkında verdiği hapis cezası kararı ile başlamıştı. Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermemekle suçlanıyor. 26 Şubat’ta açıklanan mahkeme kararı ile Dodik’a bir yıl hapis ve Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden altı yıl men cezası verilmişti. Buna tepki olarak, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, çeşitli yasal düzenlemeler ile Bosna Hersek Mahkemesi ve diğer yargı organlarının Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesini yasaklamıştı. Dodik, bu düzenlemeleri imzalamış fakat tartışmalı yasalar, hızlıca Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Dodik ve bazı Sırp liderler, bu gelişmeler sonrası mahkemelerin çağrılarına uymayarak hakkında gözaltı ve ülke genelinde yakalama emirleri çıkarılmıştı.