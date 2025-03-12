Bosnalı Sırp Liderler Hakkında Gözaltı Kararı

BOSNA HERSEK SAVCILIĞINDAN GÖZALTILAR

Bosna Hersek Savcılığı, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı Milorad Dodik, Başbakanı Radovan Viskovic ve Meclis Başkanı Nenad Stevandic hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yargı ve polis kurumlarının faaliyet göstermesini yasaklayan yasal düzenlemeler nedeniyle bu kişilerin anayasal düzeni bozmakla suçlandığını bildirdi. Gözaltına alınması talimatı verilen Sırp liderler, mahkeme celplerine icabet etmemeleri üzerine gözaltı kararı verilmesinin ardından, Bosna Hersek Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı (SIPA) ile iletişime geçildi.

LİDERLERDEN GÖZALTINA TEPKİ

Gözaltı kararı aleyhinde olan Bosnalı Sırp liderler, RS entitesinin merkezi Banja Luka’da basın toplantısı düzenledi. Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, SIPA’nın kararını uygulamada herhangi bir adım atmayacağına inandığını ifade etti. “Bu bir bireyin değil, cumhuriyetin müdafaasıdır. Vatandaşların desteğine sahip olduğuma inanıyorum ve daha fazla destek talep ediyorum” dedi. Dodik ayrıca, siyasi koşulların kısa süre içerisinde Yugoslavya’nın dağılma dönemine benzer bir duruma dönüşebileceğini dile getirdi.

RUSYALILARDAN TALEPTE BULUNACAK

Dodik, Rusya ve Sırbistan yanlısı tutumuyla, “Daha önce EUFOR-Althea misyonunun devamını destekliyordum ancak Ruslardan bunu veto etmelerini ve EUFOR’un ayrılmasını talep edeceğim” sözlerini kullandı. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) Bosna Hersek’teki barış gücü EUFOR’un Romanyalı komutanı General Florin-Marian Barbu’yu da tehdit etti. Dodik, “Rumen komutanın kariyerini güçlendirmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Kendisine buna teşebbüs etmemeyi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

POLİS GÜCÜ TUTUKLAMAYACAK

Sırp Cumhuriyeti entitesinin İçişleri Bakanı Sinisa Karan, yerel polis gücünün üst düzey Sırp yetkilileri tutuklamayacağını açıkladı. Anayasanın kendilerine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde hareket edeceklerini belirten Karan, “Kimse hapsedilmeyecek ve herkes koruma altında olacak” ifadelerini kullandı.

DODİK’İN CEZASI VE YASAL DÜZENLEMELER

Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına uymadığı gerekçesiyle Şubat ayında çıkan 1 yıl hapis cezası ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Bosnalı Sırp liderler, bu karara karşılık olarak RS Halk Meclisi’nde devlet düzeyindeki mahkeme ve polis kurumlarının entite sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getiren yasal düzenlemeler kabul etti. Bu yasalar, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındıktan sonra, ilgili devlet kurumlarının faaliyetleri belirsizlikten sıyrılarak normal bir şekilde devam etti. Dodik, Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı’nın RS entitesinde yetkisi bulunmadığını savunmayı sürdürdü.

Dodik liderliğindeki Bosnalı Sırp siyasetçiler, yeterli çoğunluğa sahip olmasalar da RS Halk Meclisi’nde yeni bir anayasanın kabulü için radikal maddeleri içeren bir oturum yapmayı planlıyor.