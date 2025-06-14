Bostanbükü’nde Zehirli Yılan Bulundu

ZEHİRLİ YILAN PANİĞE YOL AÇTI

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde bir evin girişindeki ayakkabılıkta gizlenmiş zehirli engerek yılanı, bölgede paniğe yol açtı. Yerel halkın yaptığı ihbarla olay yerine gelen Safranbolu İtfaiyesi ekipleri, dikkatli bir operasyon ile yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına geri bıraktı. Bu ünlü olay, Sümbül Sokak’taki bir konutta gerçekleşti.

İHHAR ETMEK İÇİN ANINDA MÜDAHALE

Evin giriş kapısında yer alan ayakkabılıktan yılanı gören ev sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ayakkabılık arkasına gizlenmiş olan engerek yılanını, özel ekipmanlarla kontrollü bir şekilde yakaladı. İtfaiye erleri, Türkiye’nin en tehlikeli yılan türlerinden biri olarak bilinen engerek yılanı, zehri ile ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bir canlı. Yılanı doğaya salmadan önce elbise perdesi yaparak su verdiler.

YILANA VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ekipler, yılanı doğaya salmadan önce “Hadi güle güle, yolun açık olsun” sözleriyle uğurladı. Safranbolu İtfaiyesi, yaz aylarında sıcak havanın ve doğaya yakın yerleşim alanlarının bu tür sürüngenlerin insan yerleşimlerine yaklaşmasına neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.