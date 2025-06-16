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Bostancı’da 22 Yaşındaki Ceyhaner Kayboldu

DENİZDE KAYBOLMA OLAYI

Bostancı sahilinde 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, denize girdikten bir süre sonra görünmez oldu. Ceyhaner’den üç saat boyunca haber alınamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bu gelişme üzerine hemen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Uğurcan Ceyhaner’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç adamın cenazesi, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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