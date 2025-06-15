Bostancı’da Denizde Kaybolan Genç Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE HÜZÜNLÜ ANLAR YAŞANDI

Bostancı Sahili’nde serinlemek amacıyla denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner’in gözden kaybolması üzerine durumu fark eden arkadaşı, hemen yardım çağrısı yaptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kayak arkadaşının kaybolduğunu fark eden kişi, sudan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

ARAŞTIRMALAR SÜRECEK

Bu ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, Ceyhaner’i bulmak için harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda, dalgıçlar Ceyhaner’in cansız bedenine ulaşmayı başardı. Kıyıya çıkarılan Uğurcan Ceyhaner’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.