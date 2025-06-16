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Bostancı’da Uğurcan Ceyhaner Kayboldu

GÖZDEN KAYBOLAN GENCİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, bir süre sonra gözden kayboldu. Ceyhaner hakkında yaklaşık 3 saat boyunca haber alınamaması durumu, yetkililere bildiriliyor. Arama çalışmaları için olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yola çıkıyor.

CANYIZ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği arama faaliyetleri sonucunda, Uğurcan Ceyhaner’in cansız bedenine ulaşılıyor. Ceyhaner’in cenazesi, hastane morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili detaylı inceleme çalışmaları başlatılıyor.

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