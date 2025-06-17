Bostancı’da Yangın Çıktı, Soruşturma Başlatıldı

GECE SAATLERİNDE YANGIN

Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi’nde, Hüsnü Önder’e ait olan 2 katlı müstakil evde, gecenin ilerleyen saatlerinde bir yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Kısa sürede büyüyen yangın, alevlerin evi tamamen sarmasıyla birlikte ciddi bir tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü, ancak evin iki katı da kullanılamaz duruma geldi. Yangın ile ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.