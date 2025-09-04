Bostancıoğlu, Çantasını Unutunca Eşyalara Kavuştu

HATAY DEPREMİNDE KAYBOLAN ÇANTA BULUNDU

Hatay’da meydana gelen deprem sonrası evi yıkılan ve konteynerde yaşayan bir vatandaş, ev almak amacıyla yanında taşıdığı çantasını parkta unuttu. Çantayı bulan temizlik görevlisi, içi altın ve para dolu olan çantayı sahibine teslim ederek takdir topladı. Hatay’ın Defne ilçesinde ikamet eden Salih Bostancıoğlu, ev alma hayaliyle biriktirdiği parası ve altınlarıyla dolu çantasını Altınözü ilçesinde unuttu.

KONTEYNERDE YAŞAYAN VATANDAŞIN ÇANTASINI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Bostancıoğlu’nun kaybolan çantası, Altınözü Belediyesi’nde çalışan temizlik görevlisi Necmettin Arvuloğlu tarafından bulundu. Arvuloğlu, çantayı Altınözü Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti ve böylelikle para ile altınlar sahibine ulaştırıldı. Zabıta ekipleri yaptıkları sayımda çantanın içerisindeki değerli eşyaları tespit etti. Bu kapsamda çantada 62 bin 700 Suudi Arabistan riyali, 4 bin 970 euro, 18 bin 500 Suriye lirası, 500 Türk lirası, çeşitli altın bilezikler, bir altın kolye, altın yüzükler ve gümüş bileklik yer aldı. Toplam piyasa değerinin 1 milyon lirayı aşan bu değerli eşyalar, sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Çantasına kavuşan Salih Bostancıoğlu, duyarlı davranışından dolayı temizlik personeline teşekkür ederek, “Öncelikle çantayı bulan belediye personeline teşekkür ediyorum. Paraların bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Biz kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun, Rabbim emsallerini arttırsın” dedi.

Bu olay, toplumda dayanışma ve güven duygusunu pekiştirirken, insanların birbirlerine yardım etmeye karşı duyarlılığının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.