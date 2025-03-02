Bostaniçi Mahallesi Üçe Ayrıldı, Seçim Yapılıyor

MAHALLE BÖLÜNMESİ VE YENİ SEÇİM SÜRECİ

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı 40 bin nüfusa sahip Bostaniçi Mahallesi, yapılan başvuruların ardından valilik kararıyla 3 mahalleye ayrıldı. Bu önemli gelişmenin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni kurulan mahallelerde seçim yapılmasına karar verdi. Yeni oluşturulan Şafak ve Gündoğdu mahalleleri için Mustafa Necati İlkokulu ile Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu’nda toplamda 31 sandık kuruldu. Oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı ve 17.00’de sona ereceği bildirildi. Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı için 6, Şafak Mahalle Muhtarlığı için ise 4 muhtar adayı yarışıyor.

MAHALLE MUHTARI KONUŞTU

Bostaniçi Mahalle Muhtarı Hasan Güngörmez, mahalledeki toplam seçmen sayısının 25 bin 576’ya ulaştığını belirtti. “Bostaniçi mahallemizin 40 bin nüfusu var. Nüfus yoğunluğundan dolayı kaymakamlık ve valiliğe mahallenin üçe ayrılması için başvuru yaptık. Sağ olsun kaymakam ve vali bey bu konuda duyarlı davrandılar. Mahallemizi çok kısa bir dönemde 3 mahalleye böldüler. Şu an Bostaniçi, Gündoğdu ve Şafak mahalleleri oldu” dedi. Gündoğdu Mahallesi’nde 18 sandık kurulduğu ve buranın toplam seçmen sayısının 7 bin 336 olduğu açıklanırken, Şafak Mahallesi’nde ise 13 sandık kuruldu ve 5 bin 236 seçmenin oy kullanacağı aktarıldı. Bostaniçi Mahallesi’nin seçmen sayısının 13 binin üzerinde olduğu ifade edildi.

BİR AİLE OLARAK MAHALLE YÖNETİMİ

Muhtar Güngörmez, Gündoğdu Mahallesi’nde 6, Şafak Mahallesi’nde ise 4 muhtar adayının yarıştığını ve “Aday arkadaşlarımızdan kim kazanırsa kazansın, mahallelerimiz kazanacaktır. Biz bir aileyiz, bugüne kadar nasıl götürdüysek, bundan sonra da aile olarak götüreceğiz” açıklamasında bulundu. “Hangi arkadaşımız kazanırsa şimdiden kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi. Ayrıca, Bostaniçi Mahallesi’nin üçe bölünmesini uygun bulduğunu, böylece bölgenin daha iyi yönetileceğini ve sorunların daha etkin bir şekilde çözüme kavuşacağını dile getirdi. Bostaniçi’nin geçmişte belde belediyesine sahip olduğunu ve Van büyükşehir olduktan sonra 6 mahallenin tek bir mahallede birleştirildiğini hatırlattı. Kaymakamlık ve valiliğe yapılan başvurunun ardından mahallelerinin tekrar üçe bölündüğüne dikkat çekti.