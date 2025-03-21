Boston Celtics 6,1 Milyar Dolara Satıldı

REKOR BEDELLE SATIŞ ANLAŞMASI

ABD’li iş insanı Bill Chisholm liderliğindeki bir konsorsiyum, Boston Celtics’i 6,1 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan bu anlaşma, Amerikan spor tarihinde en yüksek bedelli kulüp satışı olarak kaydedildi.

Celtics TARİHÇESİ

Boston Celtics, 2002 yılında Grousbeck ailesi tarafından 360 milyon dolara satın alındı. Şimdi ise, 23 yıl sonra 6,1 milyar dolara yeni sahiplerine kavuştu. Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı unvanına sahip. Takım, kadrosunda Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi isimleri bulunduruyor ve bu sezon Doğu Konferansı’nda 50 galibiyet, 19 mağlubiyetle ikinci sıradadır.

DİĞER KULÜP SATIŞLARI

Daha önce Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Aynı zamanda Phoenix Suns, 4 milyar dolara el değiştirmişti.