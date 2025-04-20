Boston Konsolosluğu Rümeysa Öztürk’ü Destekliyor

BOSTON BAŞKONSOLOSUNUN AÇIKLAMALARI

Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında şu anda iki ayrı adli sürecin mevcut olduğunu belirtti. Buner, “Her iki süreç de yakından takip edilmeye devam edilecek olup, vatandaşımıza gerekli konsolosluk hizmeti sağlanacaktır” ifadesini kullandı. Buner, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün süreci ile ilgili bilgileri paylaştı.

KONSOLİDAR HİZMETLERİ VE TAKİP SÜRECİ

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınıp alınmadığı sürecin her aşamasının dikkatle izlendiğini aktaran Buner, “Rümeysa Öztürk’ün avukatlarına düzenli erişim sağlanması, gözaltı koşullarının iyileştirilmesi, gerekli ilaçlarının temin edilmesi, ailesiyle iletişime geçmesinin sağlanması gibi hususlar başta olmak üzere konsolosluk desteği kendisine düzenli olarak sağlanmaktadır. Houston Başkonsolosluğumuz, vatandaşımızı Louisiana’daki tutulduğu yerde çeşitli kereler ziyaret etmiştir. Başkonsolosluğumuzca da Öztürk’le çevrim içi olarak görüşülmüştür” açıklamalarında bulundu.

ADLİ SÜREÇLERİN İLERLEYİŞİ

Buner, Rümeysa Öztürk hakkında devam eden iki adli sürecin detaylarını da aktardı. İlk sürecin Louisiana’daki göçmenlik davası olduğunu belirten Buner, “Bu çerçevede 16 Nisan’da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzun katıldığı duruşmada ilgili hakim Öztürk’ün kefalete serbest bırakılması talebini maalesef reddetmiştir. Vatandaşımızın vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptali hususunun hukuka uygunluğunu inceleme yetkisinin olup olmadığına dair kararını ise 1 Mayıs’ta yapacağı duruşmada vereceğini açıklamıştır” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SÜREÇ VE MAHKEME KARARLARI

Buner, Öztürk’ün gözaltına alınmasına yönelik itirazın, Massachusetts’deki federal mahkemeye yapıldığını, ancak dosyanın Rümeysa’nın Vermont’ta bulunması nedeniyle Vermont’taki federal mahkemeye sevk edildiğini aktardı. Vermont’taki mahkemede 14 Nisan’da yapılan duruşmada hakim, 18 Nisan’da itirazda incelemeye yetkili olduğuna hükmetti. Ayrıca, Rümeysa’nın 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesi emrini veren mahkeme, itiraz başvurusunun 22 Mayıs’ta, kefaletle serbest bırakılması talebini ise 9 Mayıs’ta görüşeceğini bildirdi. Mahkeme taraflara kararı temyiz etme hakkı için dört günlük süre tanıdı. Buner, her iki sürecin de dikkatle takip edileceğini ve vatandaşlarına gerekli konsolosluk hizmetinin sağlanacağını tekrarladı.