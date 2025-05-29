Boston Mahkemesi, Trump’ın Vize Programını Durdurdu

BOSTON BÖLGE MAHKEMESİ’NDEN MUHAFAZA KARARI

Boston Bölge Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere yönelik vize programını askıya alma girişimini süresiz olarak durdurdu. Yargıç Allison Burroughs, daha önce geçici olarak durdurduğu bu durumu kalıcı hale getirerek, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na üniversitenin vize programına şu an için herhangi bir müdahale olmaması yönünde emir verdi.

HARVARD’IN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ POLİTİKASI KORUNUYOR

Yargıç Burroughs, davada kesin bir karara varmadan önce koruma sağlamak amacıyla ön ihtiyati tedbir kararı açıkladı. “Statükoyu korumak istiyorum. Harvard şu anda uluslararası öğrencileri vizeyle kabul etmeye devam etmeli” diyen Burroughs, Adalet Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi hukuk ekiplerinden öğrenci vize programında değişiklik yapılmamasını garanti altına alan geçici bir uzlaşma sağlamalarını istedi.

POTANSİYEL ÖĞRENCİLERİN VİZE SORUNU

Harvard’ın baş avukatı Ian Gershengorn, bu kararın ardından “hileli işler yapılmaması gerektiğini” belirtti. Harvard Üniversitesi’nin mahkemeye sunduğu yeminli beyan doğrultusunda, bazı potansiyel öğrencilerin yurtdışındaki ABD büyükelçiliklerinden vize alımında sorun yaşadıkları ortaya çıktı. Yargıç Burroughs, bu konudaki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etti.

BİLGİLERİN GECİKTİRİLMESİ DAVAYI ETKİLİYOR

Adalet Bakanlığı, Trump yönetiminin Harvard’a yönelik yaptırımları şu an için askıya aldığını belirtti. Bakanlık, bu durumun davayı geçersiz kılabileceğini öne sürdü. Yargıç Burroughs, Harvard Üniversitesi’nin Anayasa’nın Birinci Değişikliği kapsamında ortaya koyduğu ifade özgürlüğü itirazlarının mahkeme sürecinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Harvard, vize programına müdahaleyi siyasi bir misilleme olarak değerlendiriyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN YAPTIRIM KARARI

Trump yönetimi, 22 Mayıs’ta Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kabulünü yasaklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Harvard’ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) kapsamında yabancı öğrenci kabul etme yetkisinin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, mevcut yabancı öğrencilerin başka okullara transfer olmaları gerektiğini veya yasal statülerini kaybedeceklerini duyurmuştu. Ayrıca, daha önce bazı yabancı öğrencilere ait bilgi taleplerinin karşılanmaması üzerine bu adımların atıldığı belirtilmişti.

GEÇİCİ DURDURMA KARARI

Boston Bölge Yargıcı Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kayıt hakkını geçici olarak iptal etme kararını daha önce 23 Mayıs’ta durdurmuştu.