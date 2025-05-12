Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi Buluşma Düzenledi

Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi, önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki seçkin heyet, toplantıda Harvard Üniversitesi, MIT ve Boston Üniversitesinden akademisyen ve doktora öğrencileriyle birlikte 100’ü aşkın katılımcıyı ağırladı. Etkinliğin ana teması, Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen yeni burs ve akademik iş birliği programının tanıtımı oldu. Bu program, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ABD’de doktora yapmak isteyen öğrencilere burs desteği sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda araştırmacıların en az üç ay süreyle ABD’de bilimsel eğitim ve akademik değişim programlarına katılmalarını mümkün kılıyor. Geleceğin Bilim İnsanlarına Yatırım Programı dahilinde öğrenciler, sadece eğitim desteği almakla kalmayacak; ABD genelindeki üniversiteler, fakülteler ve araştırma laboratuvarlarıyla doğrudan ilişki kurma imkânı elde edecekler. Toplantıya katılan ABD’li akademisyenler, kendi bölümlerinde ya da laboratuvarlarında Türk araştırmacıları misafir etmeye açık olduklarını belirtti. Karma formatta yapılan bu toplantı, Boston dışındaki eyaletlerden de katılımı sağlayarak bilimsel etkileşimin sınırlarını genişletti.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU: “GENÇLERİMİZE ULUSLARARASI DÜZEYDE FIRSATLAR SUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

Toplantının açılışında konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu vurgulayarak, “Bugün burada bir araya gelmemiz, yalnızca bir protokolün imzalanmasından ibaret değil; bu buluşma, bilimsel sınırların olmadığına, ortak aklın ve bilgi üretiminin evrenselliğine inandığımızın bir göstergesidir. Gençlerimize uluslararası düzeyde fırsatlar sunmak, bilim insanlarımızın bilgi ve deneyimlerini küresel ölçekte geliştirmelerine katkı sağlamak en büyük arzumuzdur” dedi. Hacımüftüoğlu, Boston Üniversitesi gibi alanının öncüsü kurumlarla atılacak adımların, sadece Atatürk Üniversitesinin değil, ülkenin bilimsel gücünün de temeli olacağını belirtti.

BOSTON ÜNİVERSİTESİNDEN TAM DESTEK

Boston Üniversitesi Fotonik Merkezi yetkilileri, iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Nörofotonik, görüntüleme sistemleri, biyosensörler ve metamalzeme araştırmaları gibi alanlarda Türk araştırmacıların katkı sağlayabileceği geniş bir iş birliği alanı olduğuna dikkat çekildi. Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında kurulacak doğrudan bağlantıların, hem eğitim kalitesine hem de bilimsel üretkenliğe önemli katkılarda bulunacağı ifade edildi.

YENİ UFUKLARA AÇILAN KAPI

Toplantı sonunda gerçekleşen soru-cevap bölümü, etkileşimi artırarak tarafların somut iş birliği adımları atma yönündeki kararlılığını yeniden ortaya koydu. Katılımcılar, Atatürk Üniversitesinin bu girişimi sayesinde Türkiye ile ABD arasında bilimsel ilişkilerin güçleneceğini vurguladı. Atatürk Üniversitesinin, geleceğin bilim insanlarını destekleyen ve uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda şekillenen bu girişimi, Boston’dan başlayarak birçok ülkede benzer iş birliklerine ilham kaynağı olacağına dair işaretler sundu.