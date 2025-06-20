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Botafogo, PSG’yi 1-0 yendi

BREZİLYA EKİBİ BOTAFOGO’NUN ZAFERİ

FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası’nın B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Botafogo, Fransa’nın önde gelen takımlarından PSG ile karşılaştı. Bu heyecan verici maç, Rose Bow Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Botafogo, 1-0’lık sonuçla önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın 36. dakikasında Igor Jesus, Botafogo’ya galibiyeti getiren golü attı. Galatasaray’ın eski futbolcusu Alex Telles, karşılaşmaya ilk 11’de başlayarak takıma katkı sağladı ve 68. dakikada yerini Santiago Rodriguez’e bıraktı. Bu sonuçla birlikte Botafogo, gruptaki puanını 6’ya çıkardı. Öte yandan PSG, 3 puanda kalarak üst sıralardaki mücadelede zorlanıyor.

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