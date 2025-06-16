Botanik Park’ta Kadın İstihdamı Gerçekleşti

MUĞLA KADINLARINA İSTİHDAM SAĞLANDI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Park içinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Biyologlar Derneği’nin gerçekleştirdiği restorasyonların ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Botanik Sera’da, Muğlalı kadınlara istihdam sağlanıyor. Bu serada, Muğla’daki Ege Kadın Üretim Kooperatifi tarafından Türkiye Biyologlar Derneği İktisadi İşletmeleri serasında yetiştirilen sukulentler, satışa sunulmakta. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu serada, ayrıca hasta çiçeklerin ücretsiz bakımı yapılmakta. Serada, Hollanda, Akdeniz ve çeşitli coğrafyalardan getirilen bitkilerin yanı sıra dinlenme ve eğlence alanları da mevcut.

İKİ YILDIR ÇALIŞMA SÜRMEKTE

Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanı İhsan Soytemiz, “Botanik Park’ın içinde bu alanın canlandırılması gerekiyordu. Türkiye Biyologlar Derneği yürütücülüğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEM) ve ilgili birimler tarafından 2 senelik bir çalışma ile seramızı yeniden ayağa kaldırdık. Burada bitkilerin yetiştirilmesi, gelen çocuklara eğitimler ve bilim olarak kurslar düzenlemek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının burada atölyeler düzenlemesi için ücretsiz bir şekilde yer temininde de bulunuyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SUKULENT YETİŞTİRİCİLİĞİNE VURGU

Sukulent yetiştiriciliğinde kadınlara istihdam sağladıklarını belirten Soytemiz, “Vatandaşlar buraya geldiği zaman evinde veya ofisinde yetiştireceği bitkileri burada temin etmeye çalıştık. Çok su istemeyen bitkileri daha çok tercih ettik. Bunlardan en önemlileri ise sukulentler. Burada bir sukulent ordumuz var. Bu sukulentlerin yetiştirilmesi için Türkiye Biyologlar Derneği İktisadi İşletmeleri serasında Muğlalı kadınları istihdam ederek, bitkilerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Bunun için hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı bize destek verdi. Burada Ege Kadın Üretim Kooperatifini kurduk. Kadınlarımız burada çok güzel bir şekilde sukulentleri yetiştiriyorlar” açıklamasında bulundu.

BITKİ HASTANESİ GİBİ HİZMET VERİYOR

Serada ayrıca hasta çiçeklerin ücretsiz bakımının yapıldığını ifade eden Soytemiz, “Burası ayrıca hastalanan bitkiler için bir bitki hastanesi de diyebiliriz. Vatandaşlarımız, önem verdiği bitkilerini hastalandığında buraya getirerek iyileşmesini sağlayabiliyorlar. Seranın nem ortamı elektronik olarak ayarlanıyor. Hastalanarak gelen bitkiyi burada uzmanlar olarak tedavi ediyoruz. Ardından sahibine nasıl yetiştirilmesi konusunda bilgiler veriyoruz. Bunun karşılığında derneğimize küçük bir bağışta bulunuyorlar. Buraya gelemeyen vatandaşlarımıza ise sosyal medyadan yardımcı olabiliyoruz” dedi.