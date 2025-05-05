BOTAŞ’ın Yeni İhale Yönetmeliği Belirlendi

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARIN KULLANIMI ARTIRILIYOR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) petrol ve doğal gaz alanındaki faaliyetlerinde yerli ve milli imkanların öncelikli olarak kullanılması ve geliştirilmesini hedefleyen yeni ihale ve alım yönetmeliği belirlendi. Bu kapsamda, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde geçerli olacak usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski BOTAŞ İhale ve Alım Yönetmeliği 5 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılırken, petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleriyle ilgili tüm mal ve hizmet alımı bu yönetmelik çerçevesinde yer aldı.

İHALE SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Yeni yönetmelik, enerji arz güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yerli ve milli imkanların kullanımını geliştirmeyi öncelik olarak belirliyor. Bu doğrultuda, tedarikçi ve yüklenicilerin yeterlik bilgileri elektronik ortamda kaydedilerek ihale süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak. Elektronik ihale ve eksiltme teklifleri e-imzalı olarak sunulabilecek ve tüm ihale süreçleri elektronik ortamda yürütülebilecek. Ayrıca, sözleşmelere çevreye duyarlı tasarım ve sosyal sorumluluk planlarının eklenmesine imkân tanınıyor ve gümrük işlemleri ile Türk bayraklı taşıtların kullanımı teşvik edilecek.

İHALE USULLERİNDE ESNEKLİK

Açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin gibi farklı ihale yöntemlerinin düzenlendiği yönetmelikte, karmaşık projeler için belli istekliler arasında ihale, acil durumlarda ise pazarlık usulü veya doğrudan temin yöntemleri kullanılacak. Yerli isteklilere ve yerli ürünlere yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanacak, bazı ihaleler ise sadece yerli isteklilere açık olabilecek. Ayrıca, sözleşmeler anahtar teslimi, birim fiyatlı veya karma şekilde düzenlenebilecek. Eski yönetmelik altında başlamış olan işler ise eski yönetmelik kurallarına göre tamamlanacak.