BOTAŞ Spor’la Bakan Bayraktar Buluştu

BAKANA ŞAMİYON BOTAŞ SPOR ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Basketbol Gençler Ligi’nde şampiyon olan BOTAŞ Spor ile bir araya geldi. BOTAŞ, altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin doğal gaz merkezi olma yönünde önemli çalışmalar yapıyor ve spor alanına verdiği destekle dikkat çekiyor. BOTAŞ Spor Kulübü, özellikle kız basketboluna yaptığı yatırımlarla bu sezon birçok şampiyonluk elde etti. “Potanın Ceylanları” adlı takım, BGL’nin yanı sıra U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda da rakiplerini geride bırakmayı başardı. Basketbolcu kızlar, kazandıkları kupaları Bakan Bayraktar’a getirerek bu başarılarını kutladı.

BAKAN’DAN TEK MÜCADELE VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda şampiyonları ağırlayan Bakan Bayraktar, “Hepinizle gurur duyuyorum. Kazanmak güzel bir duygu ama önemli olan mücadele etmek. İnşallah başarılarınız devam eder” şeklinde konuştu. Bakan Bayraktar, takım ruhunun önemini vurgularken, “Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu takımın kaptanı olarak 86 milyon vatandaşımızın enerjisini kesintisiz şekilde tedarik etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

BOTAŞ’IN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

BOTAŞ’ın enerji sektörünün yanı sıra gençlik ve spor alanındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin örnek şirketlerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “BOTAŞ’ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı. Özellikle kız çocuklarımızın sporda yer alması bizim için çok önemli. Her branşta sporcularımıza tam destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar’ın şampiyon basketbolcuları kabulüne, 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da katıldı. BOTAŞ Spor Kulübü’nün para judocuları, madalyalarını Bakan Bayraktar’a takdim etti. Sporcular, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını Bakan Bayraktar’a aktardı. BGL şampiyonu takım kaptanı İdil Yeniçulha, “Çok başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta sayın bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

BOTAŞ SPOR KULÜBÜ’NDE GURUR

Şampiyon Para Judocu Döndü Yeşilyurt da 3 yıldır BOTAŞ Spor Kulübü ailesinin bir üyesi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en yetenekli kadınlarını keşfedip kadının gücüne inanarak şampiyonluk yolunda maddi ve manevi destek sunan BOTAŞ Spor Kulübü’nde olmaktan gurur duyuyorum. BOTAŞ’ın bizlere kazandırdığı özgüven, bizlere tek başına ayakta durma gücü verdi” dedi. Bakan Bayraktar’ın şampiyonlarla buluşmasında, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulüp Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de hazır bulundu.