BOTAŞ Spor’la Şampiyon Basketbolcular Buluştu

BAKAN BAYRAKTAR, ŞAMPİYON BOTAŞ SPOR’U KUTLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) şampiyonluk yaşatan BOTAŞ Spor ile bir araya geldi. Türkiye’nin doğal gaz merkezi olma hedefiyle önemli altyapı yatırımları yapan BOTAŞ, spor alanındaki destekleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle kadın basketboluna yatırım yapan BOTAŞ Spor Kulübü, bu sezonda adeta şampiyonlukların sahibi oldu. “Potanın Ceylanları”; BGL’nin yanı sıra U18, U16 ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaştı. Basketbolcu kızlar, kazandıkları kupaları Bakan Bayraktar’a sunarak şampiyonluklarını kutladı.

BASKAN BAYRAKTAR’DAN SPORCU KIZLARA DESTEK

Bakan Bayraktar, Bakanlıkta ağırladığı şampiyon sporcularla gurur duyduğunu ifade ederken, “Kazanmak güzel bir duygu ama önemli olan mücadele etmek. İnşallah başarılarınız devam eder” dedi. Takım ruhunun önemine de değinen Bayraktar, “Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu takımın kaptanı olarak 86 milyon vatandaşımızın enerjisini kesintisiz şekilde tedarik etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

BOTAŞ’IN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU

BOTAŞ’ın gençlik ve spor alanındaki yatırımlarının Türkiye için örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Bayraktar, “BOTAŞ’ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı. Özellikle kızlarımızın olması bizim için çok önemli. Her branşta sporcularımıza tam destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Bakan Bayraktar’ın şampiyonları kabulüne, 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da katıldı. BOTAŞ Spor Kulübü’nün para judocuları da madalyalarını Bakan Bayraktar’a takdim etti.

SPORCULARIN GÜÇLÜ MESAJLARI

BGL’de şampiyon olan takımın kaptanı İdil Yeniçulha, “Çok başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta sayın bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi. Şampiyon Para Judocu Döndü Yeşilyurt ise, “Türkiye’nin en yetenekli kadınlarını keşfedip, kadının gücüne inanarak şampiyonluk yolunda maddi manevi destek sunan BOTAŞ Spor Kulübü’nde olduğum için gurur duyuyorum. BOTAŞ’ın bizlere kazandırdığı özgüven, bizlere tek başına ayakta durma gücü verdi” ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar’ın şampiyonlarla buluşmasında BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulüp Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de yer aldı.

– ANKARA