Botaş Ve Shell Arasında Anlaşma İmzalandı

ENERJİ VE DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl boyunca geçerli ve toplam 2,4 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını içeren bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Bayraktar, bu bilgiyi Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştı. İtalya’nın Milano şehrindeki görüşmelere dair bilgi veren Bayraktar, Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers ile bir araya geldiğini belirtti. Bayraktar, “Görüşmemizde BOTAŞ’ın doğal gaz tedarik stratejisi, Karadeniz başta olmak üzere ülkemizdeki arama ve üretim faaliyetlerine yönelik potansiyel işbirlikleri ile üçüncü ülkelerdeki ortak enerji girişimleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın ardından BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren bir anlaşma imzaladık.” şeklinde konuştu. Anlaşmanın Türkiye’ye ve şirketlere hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar,

KARADENİZ KAYNAKLARIYLA YENİ İŞBİRLİKLERİ

Gastech 2025 marjında gerçekleştirdiği bir başka görüşmede Baker Hughes Üst Yöneticisi (CEO) Lorenzo Simonelli ile Karadeniz’deki üretim hedeflerine katkı sağlayacak yeni işbirliklerine ve küresel piyasa dinamiklerine ilişkin değerlendirmeler yaptığını ifade etti. Bayraktar, “Görüşmenin ardından Sakarya Gaz Sahası’ndaki 3. faz üretim hedeflerimize katkı sağlayacak anlaşma Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ve Baker Hughes arasında imzalandı.” dedi. Bu anlaşma ile Karadeniz’de günlük üretimin 2028’de 40 milyon metreküpe çıkarılacak deniz tabanı üretim sistemleri ve kuyu tamamlama ekipmanlarının tedarikinin sağlanacağı bilgisine de yer verdi.

Bakan Bayraktar, Gastech 2025 kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına katıldığını, burada enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için kaynak çeşitliliğine dayalı dengeli bir yaklaşımın önemine vurgu yaptıklarını belirtti. Bayraktar, “Enerji vizyonumuzun yenilenebilir enerji, doğal gaz, nükleer ve kömürün birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirildiği, hiçbir kaynağın dışlanmadığı dengeli ve rasyonel bir modele dayandığını ifade ettik.” değerlendirmesini yaptı.

ORTAK ÇALIŞMALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile de bir görüşme yaptığını kaydeden Bayraktar, bu toplantıda hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere mevcut işbirliği alanlarının güncel durumunu değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, “Enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, yeni projeler ve yatırım fırsatlarıyla işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çin’in en büyük petrol ve doğal gaz şirketi olan PetroChina International (PCI) ile BOTAŞ arasında imzalanan mutabakat zaptının törenine katıldığını da belirtti. Bu geniş kapsamlı anlaşmanın, BOTAŞ’ın global LNG sahnesindeki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.