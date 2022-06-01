BOTAŞ’tan doğalgaz açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BOTAŞ, tüketicilere imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğunun ortaya çıktığını belirterek, bu kapsamda konut doğal gazında %30 oranında artışa gidildiğini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

01 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.