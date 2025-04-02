Botoks Uygulamalarında Uzman Doktor Tavsiyeleri

ESTETİK DÜNYASINDA BOTOKSUN ÖNEMİ

Estetik uygulamalar arasında önemli bir yer tutan botoks, son yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak, bu işlemin doğru bir biçimde uygulanması hayati bir konu. Doktor Oğuzhan Akgül, Gökay Kalaycıoğlu ile yaptığı görüşmede botoksun faydalarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları aktarıyor.

UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR

Doktor Oğuzhan Akgül, botoksun medikal estetik alanında benzersiz bir konumda bulunduğunu ifade ediyor. Akgül, botoksun yıllardır güvenle uygulanan bir yöntem olduğunu ve estetik sektörü için “altın standart” olarak görüldüğünü belirtiyor. Uzman kişiler tarafından yapılmasının büyük önemi olduğuna değinen Akgül, yanlış uygulamanın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, deneyimli hekimlerle çalışmanın şart olduğunu dile getiriyor.

ERKEKLERİN İLGİSİ ARTMAKTA

Son zamanlarda estetik işlemlerine erkeklerin olan ilgisi artmaya başladı. Akgül, botoks ve dolgu uygulamalarına yönelik erkeklerin de talebinin yükseldiğini vurguluyor. Bu değişimin estetik dünyasında kendine özgü bir trend oluşturduğunu ifade ediyor.