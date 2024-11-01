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Dünya

Botsvana’da İktidar Değişikliği Yaşandı

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SEÇİMLERDE SÜRPRİZ SONUÇ

Botsvana, elmas zengini bir Güney Afrika ülkesi olarak, çarşamba günü gerçekleştirilen genel seçimlerle beklenmedik bir dönüm noktasına ulaştı. Ülkenin İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana 58 yıldır iktidarda olan Botsvana Demokrat Partisi, bu seçimde tarihi bir kayıpla karşılaştı. Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, muhalefetin kazandığı zaferi kabul ederek onları kutladı.

2,6 milyon nüfusa sahip olan Botsvana’da son dönemde yükselen işsizlik oranları ve Masisi yönetimine yönelik artan hoşnutsuzluk, muhalefete olan desteği önemli ölçüde artırmıştı. Seçim sonuçları, halkın bu sorunlara karşı duyarlılığını gösteriyor. Yeni hükümetin ise büyüyen ekonomik eşitsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmesi gereken bir süreç bekliyor.

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