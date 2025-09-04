Haberler

Bouchouari Trabzon’a Geldi, Mutlu

TRANSFERDE YENİ BİR İMZA

Yeni sezon transfer faaliyetlerini sürdüren bordo-mavili takım, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne’de forma giyen orta saha oyuncusu Bouchouari ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, sabah saat 10.00’da Trabzon’a ulaşarak, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bouchouari, “Burada olduğum için çok mutluyum, bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Elbette kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrar sahaya çıkmak için antrenmanlara başladım. Yakın zamanda da formama kavuşacağım” şeklinde konuştu.

BİR ONUR OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Bouchouari, Trabzonspor’a transfer sürecine ilişkin de duygu ve düşüncelerini paylaşarak, “Türkiye’deki büyük kulüplerden birisi olan Trabzonspor’dan teklif aldığım için gerçekten mutluyum. Bu benim için bir onurdur ve burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Transfer sezonunun başında görüşmelere başladıkları için çok teşekkür ediyorum. Görüşmeler gayet pozitif sürdü ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. Ben genellikle arka tarafa sarkan bir özelliği olan bir oyuncuyum. Aynı zamanda aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecekler bunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Süper Lig hakkında da görüşlerini belirten Bouchouari, “Süper Lig bildiğim ve takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor’u da tabi ki takip ediyorum. Nasıl oynadıklarını da biliyorum. Dolayısıyla bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak” diye konuştu. Bouchouari’nin gün içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

