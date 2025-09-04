Bouchouari, Trabzonspor ile anlaştı

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Yeni sezon transfer faaliyetlerini yürüten Trabzonspor, Fransa Ligue 2 takımlarından Saint-Etienne’de forma giyen orta saha futbolcusu Bouchouari ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sabah saat 10.00’da Trabzon’a geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yapan Bouchouari, “Burada olduğum için çok mutluyum, bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Elbette kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrar sahaya çıkmak için antrenmanlara başladım. Yakın zamanda da formama kavuşacağım” ifadelerini kullandı.

TRANSFERE DAİR DUYGULAR

Bouchouari, Trabzonspor’a transfer süreci ile ilgili olarak, “Türkiye’deki büyük kulüplerden birisi olan Trabzonspor’dan teklif aldığım için gerçekten mutluyum. Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Transfer sezonunun başında görüşmelere başladıkları için çok teşekkür ediyorum. Görüşmeler gayet pozitif sürdü ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. Ben genellikle arka tarafa sarkan bir özelliği olan bir oyuncuyum. Aynı zamanda aktife yakınım. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecekler bunu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

SÜPER LİG ADAPTASYONU

Bouchouari, Süper Lig’i yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Süper Lig bildiğim ve takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor’u da tabi ki de takip ediyorum. Nasıl oynadıklarını da biliyorum. Dolayısıyla bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak” dedi. Genç futbolcunun gün boyunca sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.