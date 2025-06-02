Boulder’da Yürüyüşe Saldırı Yapıldı

GAZZE’DEKİ İSRAİLLİ ESİRLERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE SALDIRI

ABD’nin Colorado Eyaleti, Boulder şehrinde düzenlenen Gazze’deki İsrailli esirlere destek yürüyüşüne yanıcı madde ile saldırı yapıldı. Olayda birçok kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, durumu “hedefli terör saldırısı” olarak tanımladı.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırı saat 13.26’da Pearl Caddesi civarında gerçekleşti. Filistin’deki olaylara dikkat çekerek İsrail karşıtı sözler kullanan bir kişi, molotof kokteyline benzeyen cisimlerle yürüyüşe katılanlara saldırdı. Bu saldırıda 1’i ciddi olmak üzere birçok kişi yaralandı. Saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FBI’DAN AÇIKLAMALAR

FBI Başkanı Kash Patel, “Ajanlarımız ve yerel kolluk kuvvetlerimiz halihazırda olay yerinde. Daha fazla bilgi mevcut oldukça detayları paylaşacağız” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da olayın “terör eylemi” olarak değerlendirildiğini belirtip, “Olay, ilk bilgilere, delillere ve tanık ifadelerine dayanarak ideolojik olarak motive etmiş bir şiddet eylemi olarak araştırılıyor” dedi.

BAŞSAVCIDAN NEFRET SUÇU AÇIKLAMASI

Colorado Başsavcısı Phil Weiser, yapılan saldırıyı “nefret suçu” olarak tanımlayarak, konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın etkileri ve gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.