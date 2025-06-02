Boulder’da Yürüyüşte Saldırı: Yaralılar Var

Colorado Eyaleti’nde Saldırı Gerçekleşti

ABD’nin Colorado Eyaleti’nde bulunan Boulder şehrinde, Gazze’deki İsrailli esirlere destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe yönelik yanıcı madde saldırısı yapıldı. Olay sonrası çok sayıda kişi yaralanırken, şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Kash Patel, bu durumu “hedefli terör saldırısı” olarak değerlendirdi.

Yaralanmalarla Sonuçlanan Saldırı

Boulder’da bulunan Pearl Caddesi yakınlarında saat 13.26’da meydana gelen olayda, Filistin’deki katliamlara dikkat çekerek İsrail karşıtı ifadeler kullanan bir kişi, molotof kokteyline benzer cisimleri etkinliğe katılanlar üzerine fırlattı. Bu saldırıda 1 kişinin durumu ciddi olmak üzere birçok kişi yaralandı. Olay sonrasında, ihbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgana müdahale etti ve onu gözaltına aldı.

Olayın Niteliği Üzerine Açıklamalar

FBI Başkanı Kash Patel, olay yerinde incelemeler yapıldığını ve ilerleyen zamanlarda daha fazla bilginin paylaşılacağını belirtti. FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek, bu durumun ideolojik bir motivasyonla gerçekleştirilen bir şiddet eylemi olarak araştırıldığını ifade etti. Colorado Başsavcısı Phil Weiser ise saldırıyı “nefret suçu” olarak tanımlayarak, detaylı bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.