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Boulder’de İsrail Yanlısı Gruplara Saldırı

ABD’DE İSRAİLLİ REHİNELERE DESTEK GÖSTERİSİNE SALDIRI

Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek vermek amacıyla düzenlenen bir gösteride, bir kişinin gruba ev yapımı silahla saldırdığı ve sonrasında molotofkokteyli fırlattığı bildirildi. Boulder kentindeki olayda, yaşları 67 ile 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE AÇIKLAMALARI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu olayı terör saldırısı olarak değerlendirmekte. Saldırıyı gerçekleştiren 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman’ın hafif yaralandığı duyuruldu. Emniyet yetkilileri, Soliman’ın “Özgür Filistin” sloganı attığını belirtti.

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