Boulder’de Molotoflu Saldırı Gerçekleşti

GAZZE’DEKİ İSRAİLLİ REHİNELERE DESTEK GÖSTERİSİNE SALDIRI

ABD’nin Colorado eyaletinde, Boulder kentinde Gazze’deki İsrailli rehinelere destek amacıyla düzenlenen bir gösteriye yönelik saldırı gerçekleşti. Tanıkların ifadelerine göre, kimliği açıklanmayan bir kişi, yürüyüşe katılan gruba molotof kokteyli fırlattı. Boulder Emniyet Müdürü Steve Redfearn, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını ve birkaç kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Redfearn, yaralılardan bazıları için durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

NEFRETE KARŞI TEPKİLER GELİYOR

Colorado Eyaleti Başsavcısı Phil Weiser, yaşanan durumu “nefret suçu” olarak tanımladı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colorado’daki bu “terör saldırısını” soruşturma başlattığını duyurdu. FBI Başkanı Kash Patel, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ajanlarımız ve yerel kolluk güçlerimiz halen olay yerinde. Daha fazla bilgi geldikçe, güncellemeleri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Boulder polisi ise saldırganın motivasyonunu araştırdıklarını belirtti.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon, saldırıyı kınayarak, ahlaki bir amaçla yürüyen Yahudilerin acımasızca hedef alındığını ifade etti. ABD’deki önde gelen Yahudi kuruluşlarından biri olan Anti-Defamation League, Boulder kentinde her hafta Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırılar sonrası rehin alınan İsraillilere destek için yürüyüşler düzenlendiğini açıkladı.

DÜNYA GENELİNDEKİ GERGİNLİKLER

Colorado’daki saldırı, ABD’de İsrail’in Gazze’deki askeri eylemleri nedeni ile artan gerginlik ve kutuplaşmaların gölgesinde yaşandı. Ülke genelinde Yahudi karşıtı nefret suçlarının artışı üzerine çalışan ABD yetkilileri, daha önce bu durumu gündeme getirmişti. Eski Başkan Donald Trump’ın bazı destekçileri ise Filistin yanlısı gösterileri “Yahudi düşmanı” olarak nitelendirmişti.

Gerçekleşen bazı Filistin yanlısı gösterilere katılan bireyler gözaltına alınırken, Trump yönetimi, bu gösterilere izin veren elit üniversitelere sağlanan mali desteği kestiklerini de duyurmuştu. Ayrıca, 21 Mayıs’ta İsrail’in Washington Büyükelçiliğinde çalışan bir çiftin vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili Chicago doğumlu bir kişi gözaltına alınmıştı.