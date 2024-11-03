“Bournemouth, Manchester City’yi Mağlup Etti”

MÜSABAKANIN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Bournemouth, Vitality Stadı’nda bir araya geldi. Bu mücadelede ev sahibi Bournemouth, 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maç boyunca oldukça çekişmeli geçen anların sonunda Bournemouth, önemli bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi ekip, maçın başlama düdüğünden sadece 9 dakika sonra Semenyo ile ilk golünü buldu ve durumu 1-0’a getirdi. 64. dakikada Evanilson, Bournemouth’un farkı 2-0’a çıkarmasını sağladı. Manchester City, maçı kaybetmekteyken 82. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol buldu; fakat bu gol, durumu sadece 2-1’e getirmeye yetti. Maçın sonunda başka bir gol olmadı ve Bournemouth zaferini ilan etti.

LIVERPOOL’UN YENİ LİDERLİĞİ

Bu sonuçla birlikte Manchester City, sezonun 10. karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu. Teknik direktör Guardiola’nın takımı, Liverpool’un galibiyetinin ardından zirveye ezeli rakibi Liverpool’u bıraktı ve 23 puanla 2. sırada yer aldı. Bournemouth ise 15 puanla sıralamada biraz daha yükseldi. Önümüzdeki hafta Manchester City, Brighton ile mücadele edecekken, Bournemouth ise Brentford ile deplasmanda karşılaşacak.