Boya Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında çalışan işçi Ferdi Havva, boya kazanında kimyasal maddeye maruz kalıp zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, iş güvenliği konusunda önemli endişeleri de beraberinde getirdi.
CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Ferdi Havva’nın cenazesi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Ailesi ve yakınları, bu acı kayıptan ötürü büyük üzüntü içindeydi.