Boya Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında çalışan işçi Ferdi Havva, boya kazanında kimyasal maddeye maruz kalıp zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, iş güvenliği konusunda önemli endişeleri de beraberinde getirdi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Ferdi Havva’nın cenazesi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Ailesi ve yakınları, bu acı kayıptan ötürü büyük üzüntü içindeydi.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

