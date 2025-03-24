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Boya İçeren Çay ve Eşek Eti Skandalı

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA DENETİMİ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte sağlık açısından risk taşıyan taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini yeniledi. Yapılan denetimlerde birçok gıda hilesi tespit edildi. Denetimler sonucunda, özellikle baharat, peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerde uygunsuzluklar saptandı.

ADANA’DA YENİ AT VE EŞEK ETİ VAKASI

Bu durumun yanı sıra Adana, yeni bir at ve eşek eti olayı ile dikkat çekti. Akdeniz bölgesindeki şehir, önceden de benzer gıda skandallarına ev sahipliği yapmıştı. Gıda güvenliği konusunda endişe yaratan bu olaylar, halk arasında büyük bir merak uyandırıyor. Listede hangi ürünlerin yer aldığına dair detaylar ise merak ediliyor.

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